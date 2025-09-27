2025-09-27 17:33:17
Φωτογραφία για Αυτό το έργο τρένων υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύετε στην Ευρώπη
Φανταστείτε να διασχίζετε την Ευρώπη με σχεδόν 300 χλμ./ώρα — παρακάμπτοντας τις ουρές στα αεροδρόμια, αποφεύγοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομους και φτάνοντας από κέντρο πόλης σε κέντρο με άνεση. Ένα τολμηρό νέο έργο σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας επιδιώκει να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα.glassalmanac.comΠέρα από τα αεροπλάνα και τους αυτοκινητόδρομουςΕνώ τα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είπε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα του Καλύτερα δε γίνεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είπε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα του Καλύτερα δε γίνεται
Κι όμως... Η «Νύχτα αποκαλύψεων» δεν θα βρεθεί απέναντι στο «Φως στο Τούνελ» - Σε ποια μέρα τοποθετιέται;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κι όμως... Η «Νύχτα αποκαλύψεων» δεν θα βρεθεί απέναντι στο «Φως στο Τούνελ» - Σε ποια μέρα τοποθετιέται;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
Τo Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024»
Τo Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024»
Μελέτη εντοπίζει βασικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στρες στην οδήγηση εμπορευματικών τρένων
Μελέτη εντοπίζει βασικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στρες στην οδήγηση εμπορευματικών τρένων
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκτροχιάστηκε τρένο στη Βραζιλία μετά από σύγκρουση με φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση
Εκτροχιάστηκε τρένο στη Βραζιλία μετά από σύγκρουση με φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση
Αντιδράσεις για τον Πάρι Ρούπο – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο”
Αντιδράσεις για τον Πάρι Ρούπο – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο”
Ο Γκουντάρας και η Κάκκαβα μιλούν για Λιάγκα, Τσαλίκη και τη νέα τους εκπομπή
Ο Γκουντάρας και η Κάκκαβα μιλούν για Λιάγκα, Τσαλίκη και τη νέα τους εκπομπή
Tσολάκη για κόντρα Πανόπουλου – Γερμανού: «Το να αφήσεις υπονοούμενα για την προηγούμενη μετά από ένα διάστημα δεν το κατάλαβα ποτέ
Tσολάκη για κόντρα Πανόπουλου – Γερμανού: «Το να αφήσεις υπονοούμενα για την προηγούμενη μετά από ένα διάστημα δεν το κατάλαβα ποτέ
«Δικαστής»: Ενδεχόμενη πρόωρη προβολή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1
«Δικαστής»: Ενδεχόμενη πρόωρη προβολή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1