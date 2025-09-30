2025-09-30 12:13:17
Φωτογραφία για Πόσο αξίζει ένα νέο φάρμακο; Η δαπάνη για ογκολογικά θα ξεπεράσει τα 440 δισ. δολ. έως το 2029
Υποστηρίζεται ότι οι ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων δεν ανταμείβουν δίκαια την καινοτομία.

Πόσο αξίζει ένα νέο φάρμακο; Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με το οποίο καταπιάνονται οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο, καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες απαιτούν υψηλότερες τιμές.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε ολοένα και μεγαλύτερη διαμάχη για τις τιμές των νέων φαρμάκων. Στην Ελβετία, ο φαρμακευτικός γίγαντας Roche απέσυρε πρόσφατα από την αγορά ένα φάρμακο για τον καρκίνο, αφού δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε μια τελική τιμή με τη ρυθμιστική αρχή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένες μεγάλες εταιρείες του κλάδου έχουν ακυρώσει τις επενδύσεις και προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να μην πωλούν νέα φάρμακα στη χώρα μετά από μια παρατεταμένη διαμάχη με τον υπουργό Υγείας για τον καθορισμό των τιμών.

Ταξίδι 2 αιώνων πάνω σε 2 ράγες: Η ιστορία του σιδηροδρόμου
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
