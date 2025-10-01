2025-10-01 14:28:19
Όλα όσα είναι δύσκολο να ειπωθούν την ημέρα, έρχονται στην επιφάνεια τη νύχτα και ακούγονται πιο δυνατά από ποτέ.

Υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες, στοιχεία που αγνοήθηκαν, γεγονότα που αποσιωπήθηκαν, πρόσωπα που δεν μίλησαν.

Η αλήθεια, όμως, είναι πάντα εκεί και κάποιος πρέπει να τη βρει και να την αποκαλύψει.

Από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 24:00, και κάθε Τετάρτη, ο Πέτρος Κουσουλός θα αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, θα φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, θα σπάει την αλυσίδα της σιωπής και θα δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 24:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Σκουλούδης

Βοηθός αρχισυντάκτη: Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου

Production manager: Βάσια Κουτούλα

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης

