





Το νέο τηλεοπτικό project «MCP Warrior» φαίνεται πως έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού μέσα από το ΑΝΤ1+, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στο τιμόνι της παρουσίασης. Το concept εστιάζει σε έναν συνδυασμό απαιτητικών δοκιμασιών στη φύση και αναμετρήσεων MMA, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να αποδείξουν τις ικανότητές τους σε πραγματικά ακραίες συνθήκες.

Δέκα διακεκριμένοι αθλητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αντιμετωπίζοντας τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές προκλήσεις. Οι αγώνες νοκ-άουτ μέσα στο οκτάγωνο κρίνουν ποιος θα συνεχίσει και ποιος θα αποχωρήσει, καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να αποβεί καθοριστικό. Ο νικητής διεκδικεί χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ αλλά και επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ, που μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για διεθνή καριέρα στις μικτές πολεμικές τέχνες.

Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις η παραγωγή να μεταφερθεί και στη δωρεάν συχνότητα του ΑΝΤ1. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι, εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, αυτό αναμένεται προς το τέλος της άνοιξης του 2026, ώστε το πρόγραμμα να γίνει προσβάσιμο σε ακόμη μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com