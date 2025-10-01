2025-10-01 14:28:19

Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά σε νέα τηλεοπτική στέγη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η παρουσιάστρια θα συνεχίσει την τηλεοπτική της πορεία στο OPEN.



Μετά το τέλος της εκπομπής «Πάμε Δανάη» και τη συμμετοχή της στην παράσταση «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα», η τηλεόραση δεν αποτελεί παρελθόν για τη Δανάη. Με τη στήριξη του μέντορά της Νίκου Κοκλώνη, πρόκειται να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι στο OPEN, που μοιάζει με το «Celebrity Game Night». Όπως αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης, απομένουν μόνο λίγες λεπτομέρειες και το πρότζεκτ θα είναι εβδομαδιαίο.



Οι επίσημες ανακοινώσεις του καναλιού αναμένονται σύντομα, ενώ η Δανάη Μπάρκα τηρεί προς το παρόν σιγή έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι λεπτομέρειες.



