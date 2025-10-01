2025-10-01 14:28:19
Φωτογραφία για Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά σε νέα τηλεοπτική στέγη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η παρουσιάστρια θα συνεχίσει την τηλεοπτική της πορεία στο OPEN.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Πάμε Δανάη» και τη συμμετοχή της στην παράσταση «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα», η τηλεόραση δεν αποτελεί παρελθόν για τη Δανάη. Με τη στήριξη του μέντορά της Νίκου Κοκλώνη, πρόκειται να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι στο OPEN, που μοιάζει με το «Celebrity Game Night». Όπως αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης, απομένουν μόνο λίγες λεπτομέρειες και το πρότζεκτ θα είναι εβδομαδιαίο.

Οι επίσημες ανακοινώσεις του καναλιού αναμένονται σύντομα, ενώ η Δανάη Μπάρκα τηρεί προς το παρόν σιγή έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Το Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια – Η οικογένεια Χαμπέα ξαναμαζεύεται στο τραπέζι
«Το Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια – Η οικογένεια Χαμπέα ξαναμαζεύεται στο τραπέζι
«Δικαστής»: Ενδεχόμενη πρόωρη προβολή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1
«Δικαστής»: Ενδεχόμενη πρόωρη προβολή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Αυτό θα είναι το νέο σόου που ετοιμάζει στο OPEN ο Νίκος Κοκλώνης
Αυτό θα είναι το νέο σόου που ετοιμάζει στο OPEN ο Νίκος Κοκλώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Αθανάσιος Γκιντίκας
Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Αθανάσιος Γκιντίκας
«Η μεγάλη χίμαιρα» Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ
«Η μεγάλη χίμαιρα» Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος που κλείνει για ένα μήνα – Τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος που κλείνει για ένα μήνα – Τα δρομολόγια
Μάρκος Σεφερλής για τον ΣΚΑΪ: Δεν έχω να πω τίποτα... Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω...
Μάρκος Σεφερλής για τον ΣΚΑΪ: Δεν έχω να πω τίποτα... Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω...
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η μεγάλη πρεμιέρα και οι παρουσιαστές του ΑΝΤ1...
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η μεγάλη πρεμιέρα και οι παρουσιαστές του ΑΝΤ1...