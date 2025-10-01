2025-10-01 11:47:57
Φωτογραφία για Μάρκος Σεφερλής για τον ΣΚΑΪ: Δεν έχω να πω τίποτα... Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω...
Ο Μάρκος Σεφερλής, στο περιθώριο εκδήλωσης του ΤΑΣΕΗ στο Ηρώδειο, μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star για την καλοκαιρινή του περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Όταν όμως ρωτήθηκε σχετικά με το τέλος της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ, απέφυγε να απαντήσει, φανερά ενοχλημένος από την επιμονή του δημοσιογράφου. 

 «Δεν έχω να πω τίποτα για τον ΣΚΑΙ. Όταν θέλω να μιλήσω μιλάω. Εδώ έχω έρθει για άλλο σκοπό και σας λέω τι ακριβώς γίνεται.Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ έχω έρθει για άλλη εκδήλωση. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτό»

Πηγή: tvnea.com
