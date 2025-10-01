2025-10-01 16:13:25
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 30/9/2025
Πώς διαμορφώθηκαν χθες οι μέσοι όροι τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας; 

Στην αποτύπωση αυτή περιλαμβάνονται τα ποσοστά τόσο στο σύνολο κοινού, που καταγράφει τη γενική εικόνα της απήχησης, όσο και στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί τον πιο εμπορικό δείκτη για τους σταθμούς και συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ
Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)