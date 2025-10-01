Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη.
Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.
Στη συναρπαστική Τελευταία Πράξη, όλα ανατρέπονται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει και οι θύτες γίνονται θηράματα.
Τι θα προκαλέσει η απόφαση της Μαρίνας να δώσει στη Μάγια αποδείξεις ότι ο Άγης δεν την ξεπέρασε; Μπορεί να την πείσει ότι ο άντρας της πλέον παίζει και με τις δύο;
Η Μαρίνα κάνει μια ύστατη προσπάθεια να βγάλει οριστικά τον πρώην σύζυγό της από τη ζωή της, αλλά δεν έχει υπολογίσει την εμμονή του Άγη να την καταστρέψει. Μαζί με τους φίλους που απομάκρυνε, ο Άγης έχασε και την προτεραιότητα που είχε στη ζωή του γιου του
Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Πρεμιέρα την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1
Πηγή: tvnea.com