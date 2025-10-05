2025-10-05 13:20:32

Οι δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου και έκλεψαν ηλεκτρονικές συσκευές.Άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ που στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην Ομόνοια, αφαιρώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό.tovima.grΤο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (1/10) στην οδό Κάρολου 27, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισήλθαν στον 6ο όροφο του κτιρίου, από sidirodromikanea

