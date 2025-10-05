2025-10-05 13:26:39

ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI)Ομιλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, σε εκδήλωση της ΝΔ στην Πατρα - ««Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα»naftemporiki.gr«Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας απόψε σε sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ