Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ανοίξει τους Ασκούς του Αιόλου ;

Γράφει-Σχολιάζει

ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ













Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ''να βρω άκρη'' στην υπόθεση των δηλώσεων- από ''επιτήδειους '' αγροτοκτηνοτρόφους (;)- αγροτεμαχίων και κτημάτων ιδιοκτησίας μου. Μια προσπάθεια , που ξεκίνησα πριν σχεδόν δύο χρόνια, αλλά την εγκατέλειψα εν μέση οδώ, λόγω του τείχους, που συνάντησα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μεσολογγίου αρχικά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Πάτρας, στη συνέχεια....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...