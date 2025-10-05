2025-10-05 11:37:03
Φωτογραφία για Στα άδυτα του ΟΠΕΚΕΠΕ-Προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ανοίξει τους Ασκούς του Αιόλου ;

 



Γράφει-Σχολιάζει

 ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ





Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ''να βρω άκρη'' στην υπόθεση των δηλώσεων- από ''επιτήδειους '' αγροτοκτηνοτρόφους (;)-  αγροτεμαχίων και κτημάτων ιδιοκτησίας μου. Μια προσπάθεια , που ξεκίνησα πριν σχεδόν δύο χρόνια, αλλά την εγκατέλειψα εν μέση οδώ, λόγω του τείχους, που συνάντησα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μεσολογγίου αρχικά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Πάτρας, στη συνέχεια....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στέφανος Τραχανάς: Οι επιστημονικές επαναστάσεις χρειάζονται την αμφισβήτηση, άρα και τη Δημοκρατία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στέφανος Τραχανάς: Οι επιστημονικές επαναστάσεις χρειάζονται την αμφισβήτηση, άρα και τη Δημοκρατία
Ποιά είναι πέντε κορυφαία βραβεία Νόμπελ Φυσικής του 21ου αιώνα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ποιά είναι πέντε κορυφαία βραβεία Νόμπελ Φυσικής του 21ου αιώνα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φ.Σ. Αττικής: Ετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΦΥΚ
Φ.Σ. Αττικής: Ετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΦΥΚ
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Η Ουκρανία εγκαινιάζει την πρώτη σιδηροδρομική γραμμή με ευρωπαϊκό πρότυπο πλάτους γραμμής, ενισχύοντας την ολοκλήρωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ουκρανία εγκαινιάζει την πρώτη σιδηροδρομική γραμμή με ευρωπαϊκό πρότυπο πλάτους γραμμής, ενισχύοντας την ολοκλήρωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
Κώστας Τσιάρας: Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Κώστας Τσιάρας: Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η έλλειψη βιταμινών Β στο έντερο συνδέεται με τη νόσο Parkinson
Η έλλειψη βιταμινών Β στο έντερο συνδέεται με τη νόσο Parkinson
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/10/2025)
Το “The Voice” κυριάρχησε στο prime time – Υψηλά νούμερα για το talent show του ΣΚΑΪ
Το “The Voice” κυριάρχησε στο prime time – Υψηλά νούμερα για το talent show του ΣΚΑΪ
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
TA WINDOWS ΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ
TA WINDOWS ΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ