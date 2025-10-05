Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό ανέβηκε το «The Voice» του ΣΚΑΪ, κατακτώντας την πρώτη θέση της prime time ζώνης. Το δημοφιλές talent show σημείωσε 18,3% μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα τέταρτα άγγιξε εντυπωσιακά ποσοστά, φτάνοντας έως και 23,7%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία του ALPHA «Το σόι σου», η οποία σε επανάληψη συνέχισε να προσελκύει το κοινό. Το πρώτο επεισόδιο κατέγραψε 17,6%, ενώ το δεύτερο 17,3%.

Τρίτη στο πρόγραμμα προτίμησης των τηλεθεατών ήρθε η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, η οποία σημείωσε 12% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε η επανάληψη της σειράς «Να με λες μαμά» με 10%, ενώ οι ελληνικές ταινίες του Star και του Mega συγκέντρωσαν 7,7% και 7,5% αντίστοιχα.

Το «The Voice» φαίνεται να παραμένει σταθερά το ισχυρό χαρτί της ψυχαγωγίας του ΣΚΑΪ, ενώ οι επαναλήψεις αγαπημένων σειρών εξακολουθούν να κερδίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στη βραδινή ζώνη.

Πηγή: tvnea.com