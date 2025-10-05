2025-10-05 10:56:45
Φωτογραφία για Το “The Voice” κυριάρχησε στο prime time – Υψηλά νούμερα για το talent show του ΣΚΑΪ

 



Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό ανέβηκε το «The Voice» του ΣΚΑΪ, κατακτώντας την πρώτη θέση της prime time ζώνης. Το δημοφιλές talent show σημείωσε 18,3% μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα τέταρτα άγγιξε εντυπωσιακά ποσοστά, φτάνοντας έως και 23,7%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία του ALPHA «Το σόι σου», η οποία σε επανάληψη συνέχισε να προσελκύει το κοινό. Το πρώτο επεισόδιο κατέγραψε 17,6%, ενώ το δεύτερο 17,3%.

Τρίτη στο πρόγραμμα προτίμησης των τηλεθεατών ήρθε η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, η οποία σημείωσε 12% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε η επανάληψη της σειράς «Να με λες μαμά» με 10%, ενώ οι ελληνικές ταινίες του Star και του Mega συγκέντρωσαν 7,7% και 7,5% αντίστοιχα.

Το «The Voice» φαίνεται να παραμένει σταθερά το ισχυρό χαρτί της ψυχαγωγίας του ΣΚΑΪ, ενώ οι επαναλήψεις αγαπημένων σειρών εξακολουθούν να κερδίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στη βραδινή ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«The Voice of Greece»: Οι Blind Auditions συνεχίζονται με δύο νέα επεισόδια
«The Voice of Greece»: Οι Blind Auditions συνεχίζονται με δύο νέα επεισόδια
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κυρίαρχο στην prime time
«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κυρίαρχο στην prime time
Αυτό το πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το Power Talk από Δευτέρα στον ΣΚΑΪ
Αυτό το πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το Power Talk από Δευτέρα στον ΣΚΑΪ
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
TA WINDOWS ΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ
TA WINDOWS ΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ
GRAND HOTEL : Μετά την έκρηξη έρχεται το χάος... - Διαβάστε τα επόμενα επεισόδια πριν παιχτούν στην TV
GRAND HOTEL : Μετά την έκρηξη έρχεται το χάος... - Διαβάστε τα επόμενα επεισόδια πριν παιχτούν στην TV
Νέο τηλεοπτικό project στο OPEN με τη Μάγδα Τσέγκου και την υπογραφή του Τάσου Δούση
Νέο τηλεοπτικό project στο OPEN με τη Μάγδα Τσέγκου και την υπογραφή του Τάσου Δούση
Πρωινή μάχη τηλεθέασης: «Χαμογέλα και πάλι!» στην κορυφή του δυναμικού κοινού
Πρωινή μάχη τηλεθέασης: «Χαμογέλα και πάλι!» στην κορυφή του δυναμικού κοινού
Η «βασίλισσα» του μεσημεριού το ΣΚ παραμένει η Ναταλία Γερμανού
Η «βασίλισσα» του μεσημεριού το ΣΚ παραμένει η Ναταλία Γερμανού