Η έλλειψη βιταμινών Β στο έντερο συνδέεται με τη νόσο Parkinson

-. η δυσβίωση της εντερικής μικροχλωρίδας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου του Parkinson.



-. η εντερική μικροχλωρίδα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μη επεμβατικός βιοδείκτης για την έγκαιρη διάγνωση της Parkinson.



-. οι διατροφικές παρεμβάσεις και τα προβιοτικά προσφέρουν πολλά υποσχόμενες θεραπείες που βασίζονται στη μικροχλωρίδα.



-. oι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, παρόλο που οι άνθρωποι από κάθε χώρα είχαν διαφορετικά βακτήρια στο έντερο, όλοι όσοι έπασχαν από τη νόσο του Parkinson είχαν λιγότερα βακτήρια που παράγουν βιταμίνες Β2/ριβοφλαβίνη και Β7/βιοτίνη.



Οι ασθενείς με Parkinson ενδέχεται να έχουν έλλειψη βασικών βιταμινών λόγω ανισορροπίας των βακτηρίων του εντέρου



Η νόσος του Parkinson έχει συνδεθεί με η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-elleipsi-vitaminon-v-sto-entero-syndeetai-me-ti-noso-parkinson/



