Η έλλειψη βιταμινών Β στο έντερο συνδέεται με τη νόσο Parkinson

-. η δυσβίωση της εντερικής μικροχλωρίδας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου του Parkinson.
-. η εντερική μικροχλωρίδα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μη επεμβατικός βιοδείκτης για την έγκαιρη διάγνωση της Parkinson.
-. οι διατροφικές παρεμβάσεις και τα προβιοτικά προσφέρουν πολλά υποσχόμενες θεραπείες που βασίζονται στη μικροχλωρίδα.
-. oι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, παρόλο που οι άνθρωποι από κάθε χώρα είχαν διαφορετικά βακτήρια στο έντερο, όλοι όσοι έπασχαν από τη νόσο του Parkinson είχαν λιγότερα βακτήρια που παράγουν βιταμίνες Β2/ριβοφλαβίνη και Β7/βιοτίνη.
Οι ασθενείς με Parkinson ενδέχεται να έχουν έλλειψη βασικών βιταμινών λόγω ανισορροπίας των βακτηρίων του εντέρου
Η νόσος του Parkinson έχει συνδεθεί με
