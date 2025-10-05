Η έλλειψη βιταμινών Β στο έντερο συνδέεται με τη νόσο Parkinson

2025-10-05 10:59:20
-. η δυσβίωση της εντερικής μικροχλωρίδας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου του Parkinson.

-. η εντερική μικροχλωρίδα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μη επεμβατικός βιοδείκτης για την έγκαιρη διάγνωση της Parkinson.

-. οι διατροφικές παρεμβάσεις και τα προβιοτικά προσφέρουν πολλά υποσχόμενες θεραπείες που βασίζονται στη μικροχλωρίδα.

-. oι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, παρόλο που οι άνθρωποι από κάθε χώρα είχαν διαφορετικά βακτήρια στο έντερο, όλοι όσοι έπασχαν από τη νόσο του Parkinson είχαν λιγότερα βακτήρια που παράγουν βιταμίνες Β2/ριβοφλαβίνη και Β7/βιοτίνη.

Οι ασθενείς με Parkinson ενδέχεται να έχουν έλλειψη βασικών βιταμινών λόγω ανισορροπίας των βακτηρίων του εντέρου

Η νόσος του Parkinson έχει συνδεθεί με η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-elleipsi-vitaminon-v-sto-entero-syndeetai-me-ti-noso-parkinson/
