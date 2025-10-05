2025-10-05 16:25:06
Κατηγορηματικά διέψευσε η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι τον Βασίλη Μπισμπίκη, που είχε δηλώσει στις κάμερες ότι η εμφάνισή του στο Σύνταγμα, στο πλευρό του απεργού πείνας, έγινε έπειτα από κάλεσμά τους.

Το πρωί της Κυριακής, η Μιρέλα Ρούτσι ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», μιλώντας για τη δοκιμασία που βιώνει η οικογένειά της από τη μέρα που έχασε τη ζωή του ο 22χρονος γιος τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η κυρία Ρούτσι αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο σύζυγός της εδώ και 21 ημέρες έξω από τη Βουλή. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη στον σύζυγό της δεν έγινε ύστερα από δικό τους κάλεσμα.

Ρωτήθηκε αν έχουν καλέσει επώνυμους για να στηρίξουν την κινητοποίηση του συζύγου της, με αφορμή τις δηλώσεις του ηθοποιού, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι βρέθηκε στο Σύνταγμα ύστερα από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι.

Η απάντηση της Μιρέλας Ρούτσι ήταν ξεκάθαρη:

«Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί. Δεν γνώριζα ότι θα πάει».

Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν ενδεχομένως ο σύζυγός της να είχε καλέσει τον ηθοποιό, εκείνη απάντησε:

«Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».



