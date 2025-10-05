2025-10-05 16:25:06
Φωτογραφία για Don’t Forget The Lyrics: Οι Κυριακές στον ΑΝΤ1 έχουν άλλον αέρα!

 



 Έχουν τραγούδια που αγαπήσαμε και στιγμές γεμάτες γέλιο!

Το «Don’t Forget The Lyrics» κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου, και θα δώσει στα βράδια μας ρυθμό και λάμψη!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μας υποδέχεται με σαρωτική διάθεση στο πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχει μεταδοθεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Στο «Don’t Forget The Lyrics», οι παίκτες θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές, παίζοντας με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όποιος θυμηθεί τι… έγραψε ο στιχουργός, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 15.000 ευρώ! Εκτός, όμως, από καλή μνήμη, οι παίκτες πρέπει να έχουν και καλή στρατηγική.

Σε κάθε επεισόδιο, τέσσερις παίκτες αναμετρώνται σε δημοφιλή τραγούδια, υπό τους ήχους της μπάντας που παίζει live στο στούντιο και έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο βοήθειες, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη φίλων και συγγενών, που κάνουν… κερκίδα στο κοινό. 

Όποιος από τους παίκτες θυμάται τους περισσότερους στίχους, συγκεντρώνει και τους περισσότερους πόντους, με τελικό σκοπό να κερδίσει τον αντίπαλό του και να φτάσει στον τελικό.

Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους καλείται να τραγουδήσει. Aνάλογα με τις λέξεις που βρίσκει σωστά, μαζεύει χρήματα με το μέγιστο ποσό να φτάνει τις 15.000 ευρώ.

Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου κάνει απόψε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 για όλους εμάς που δεν έχουμε super φωνή, αλλά το… έχουμε με τους στίχους, γιατί εδώ δεν κερδίζει η φωνή, κερδίζουν οι στίχοι!

«DON’T FORGET THE LYRICS»: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟΨΕ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00



 



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή, λέει η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή, λέει η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι
Ανθή Βούλγαρη: Απαντά για το σχόλιο που έκανε με τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δανάης Παππά - Είμαι ζηλιάρα! Αν μου συνέβαινε αυτό θα...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανθή Βούλγαρη: Απαντά για το σχόλιο που έκανε με τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δανάης Παππά - "Είμαι ζηλιάρα! Αν μου συνέβαινε αυτό θα..."
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ σήμερα στιις 22:00 στον ΑΝΤ1
ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ σήμερα στιις 22:00 στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΡΑΣ: «Έγκριση χορήγησης άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης στην εταιρεία LEVANTE TRAINS Α.Ε.».
ΡΑΣ: «Έγκριση χορήγησης άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης στην εταιρεία LEVANTE TRAINS Α.Ε.».
ΠΕΘ: Αίτημα Συνάντησης με την κ. Υπουργό Παιδείας για τα προβλήματα του Κλάδου ΠΕΟ1 Θεολόγων
ΠΕΘ: Αίτημα Συνάντησης με την κ. Υπουργό Παιδείας για τα προβλήματα του Κλάδου ΠΕΟ1 Θεολόγων
Ρωσική επίθεση σε επιβατικό τρένο στο Σούμι της Ουκρανίας - Ένας νεκρός και 30 τραυματίες
Ρωσική επίθεση σε επιβατικό τρένο στο Σούμι της Ουκρανίας - Ένας νεκρός και 30 τραυματίες
Κ. Κυρανάκης: «Ο ΟΣΕ είναι ένας νοσηρός οργανισμός, ένας ασθενής του ελληνικού κράτους»
Κ. Κυρανάκης: «Ο ΟΣΕ είναι ένας νοσηρός οργανισμός, ένας ασθενής του ελληνικού κράτους»
ΟΣΕ: Διάρρηξη στα γραφεία του στην Ομόνοια – Έκλεψαν υπολογιστές
ΟΣΕ: Διάρρηξη στα γραφεία του στην Ομόνοια – Έκλεψαν υπολογιστές