Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από το γλέντι όπου βρισκόταν ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο στη Φιλοθέη, έχουν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως.

Μάλιστα, το βίντεο που απεικονίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δανάη Παππά να χορεύουν μαζί σε κρητικό γλέντι σχολιάστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» από την Ανθή Βούλγαρη.

Η δημοσιογράφος είχε πει χαρακτηριστικά:

 «Συγγνώμη, το πλάνο με τη Δανάη Παππά το είδαμε; Τον τρελό χορό; Εγώ αν συνέβαινε σε εμένα αυτό, δε ξέρω τι θα έκανα. Θα έλεγα, "κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα". Τι χορός είναι ρε συ Ιορδάνη τόσο κοντά; Και το φιλί στο τέλος; Δε ξέρω παιδιά. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να είναι φίλοι οι άνθρωποι, αλλά μου έκανε εντύπωση... Εγώ το είπα και το αφήνω στο τραπέζι».

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε συζητήσεις και σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακου» συνάντησε την Ανθή Βούλγαρη, η οποία απάντησε στη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου σχετικά με το σχόλιο που έκανε για τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δανάη Παππά.

Η Ανθή Βούλγαρη δήλωσε:

 «Ήταν ένα αυθόρμητο σχόλιο. Είδα τον χορό του. Πού είναι το κακό; Είμαι ζηλιάρα από τη φύση μου. Αν μου συνέβαινε αυτό, θα αντιδρούσα περίεργα. Αλλά το θέμα μας είναι το ατύχημα και η ζημιά που προκάλεσε, και τι βγαίνει από αυτό για όλους εμάς τους οδηγούς».



