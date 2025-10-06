2025-10-06 14:36:15

Η Έλλη Κοκκίνου παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για την πρεμιέρα της δικής της εκπομπής, «Don’t Forget The Lyrics», καθώς και για την εμπειρία της ως παρουσιάστρια.



«Στα γυρίσματα περάσαμε καταπληκτικά. Έβγαλα τον καλύτερό μου εαυτό, ξέρω ότι θα μπορούσα να το κάνω και καλύτερα. Το έκανα πολύ αυθόρμητα, ήμουν πολύ ο εαυτός μου. Είπα το “ναι”, αλλά μου ζήτησαν να κάνω ένα δοκιμαστικό. Δεν το βλέπω υποτιμητικό, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ».



Στη συνέχεια, απάντησε για τη σύγκριση με τον Γιώργο Καπουτζίδη, που έχει παρουσιάσει και εκείνος το τηλεπαιχνίδι:



«Δεν με φοβίζει η σύγκριση με τον Καπουτζίδη, γιατί δεν με φοβίζουν τέτοια πράγματα. Μου έστειλε ένα μήνυμα όταν δημοσιοποιήθηκε, ότι πιστεύει σε εμένα σε αυτό το πρότζεκτ.



“Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα από εμένα, πάρε το όλο πάνω σου, κάνε εσύ ό,τι ξέρεις”. Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, μόνο τα κακόβουλα που θέλουν να κάνουν εντύπωση. Ο πιο αυστηρός κριτής για εμένα είναι ο εαυτός μου».



Πηγή: tvnea.com



