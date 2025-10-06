2025-10-06 14:36:15
Φωτογραφία για Έλλη Κοκκίνου: Ο Καπουτζίδης μου έστειλε ένα μήνυμα και είπε ότι πιστεύει...
Η Έλλη Κοκκίνου παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για την πρεμιέρα της δικής της εκπομπής, «Don’t Forget The Lyrics», καθώς και για την εμπειρία της ως παρουσιάστρια.

«Στα γυρίσματα περάσαμε καταπληκτικά. Έβγαλα τον καλύτερό μου εαυτό, ξέρω ότι θα μπορούσα να το κάνω και καλύτερα. Το έκανα πολύ αυθόρμητα, ήμουν πολύ ο εαυτός μου. Είπα το “ναι”, αλλά μου ζήτησαν να κάνω ένα δοκιμαστικό. Δεν το βλέπω υποτιμητικό, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, απάντησε για τη σύγκριση με τον Γιώργο Καπουτζίδη, που έχει παρουσιάσει και εκείνος το τηλεπαιχνίδι:

«Δεν με φοβίζει η σύγκριση με τον Καπουτζίδη, γιατί δεν με φοβίζουν τέτοια πράγματα. Μου έστειλε ένα μήνυμα όταν δημοσιοποιήθηκε, ότι πιστεύει σε εμένα σε αυτό το πρότζεκτ.

“Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα από εμένα, πάρε το όλο πάνω σου, κάνε εσύ ό,τι ξέρεις”. Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, μόνο τα κακόβουλα που θέλουν να κάνουν εντύπωση. Ο πιο αυστηρός κριτής για εμένα είναι ο εαυτός μου».

Πηγή: tvnea.com
Με αυτή την εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου
Σκολίδη και Λεβεντογιάννης: Η χημεία των πρωταγωνιστών του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» και η... ανατροπή στο σενάριο
Δείτε πως είναι στην πραγματικότητα το νέο υπερσύγχρονο studio του του Σκαϊ - Τι είπε η Σία Κοσιώνη;
“Είμαι ένας νέος Γιώργος”: Όσα είπε ο Μαζωνάκης στον Γιώργο Λιάγκα
Αυτά είπε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα του Καλύτερα δε γίνεται
Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στο Jimmy Kimmel Live! μετά την αναστολή... - Τι είπε;
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Πρεμιέρα με τριαντάφυλλα και βελάκια - Τι ειπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη;
Αναμένεται έγκριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή της σορού του γιου του
25 χρόνια PharmaPoint: Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 11-12/10 στη Θεσσαλονίκη
Nobel Ιατρικής 2025
Η Ευρώπη επενδύει στα σιδηροδρομικά ταξίδια, η Ελλάδα εκτός τροχιάς
Δευτέρα, 6/10/2025: Εργασίες ημέρας
