Η Άννα Χατζησοφιά παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη το απόγευμα της Κυριακής στην εκπομπή “Τζενερέισον ΣΚ” με την Κέλλυ Βρανάκη, που προβλήθηκε από την ΕΡΤ.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η καταξιωμένη σεναριογράφος μίλησε με ειλικρίνεια για τη συνεργασία της με τον Χάρη Ρώμα, αναφερόμενη στον τρόπο που μαζί έχουν δημιουργήσει πολλές αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το θρυλικό “Κωνσταντίνου και Ελένης” ολοκληρώθηκε οριστικά μετά τη δεύτερη σεζόν του.Πιο συγκεκριμένα, η Άννα Χατζησοφιά εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν γράφουν όλα τα δίδυμα το ίδιο, γι’ αυτό δεν υπάρχει μια συνταγή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μοιράζουν σκηνές, κάποιοι που μοιράζουν ρόλους. Εμείς με τον Χάρη (σ.σ. Ρώμα) το γράφουμε όλο μαζί. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και ξεκινάμε από την ιδέα. Συζητάμε πως θα κάνουμε το κάθε τι και όλο γίνεται συγχρόνως”.“Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” πήγε δυο σεζόν αλλά παίζεται έκτοτε συνέχεια σε επαναλήψεις. Μα φέτος σταμάτησε να είναι καθημερινό και το έβαλαν Σαββατοκύριακο. Παίζεται σχεδόν 30 χρόνια συνεχόμενα σε επαναλήψεις, ειδικά μια γενιά που είναι σήμερα 25 – 40 χρονών τρελαίνεται”.“Η σειρά γυρίστηκε μόνο δύο σεζόν γιατί η Ελένη (σ.σ. Ράντου) δεν ήθελε να πάμε τρίτη σεζόν, για να μην τυποποιηθούμε. Που να ήξερε ότι τελικά πήγε 32! Φυσικά και θα μπορούσε να συνεχιστεί, ήταν εβδομαδιαίο σίριαλ. Θα μπορούσε γιατί τα αυτοτελή μπορούν να συνεχιστούν για πάρα πολλά χρόνια, έξω το έχουν φασόν. Θα μπορούσαμε να πάμε έναν χρόνο ακόμα σίγουρα, παραπάνω δεν ξέρω” πρόσθεσε, ακόμα, η Άννα Χατζησοφιά στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο Τζενερέισον ΣΚ.Πηγή: tvnea.com