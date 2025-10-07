2025-10-07 20:34:51
Το πιο αγαπημένο «ΣΟΪ» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει!

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ!

Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.

Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»!

 

Δείτε το teaser

