Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λαύριο το μεσημέρι της Τρίτης, έπειτα από πτώση μπαλκονιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της πόλης του Λαυρίου, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα κάτω από το μπαλκόνι που έπεσε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκε ελαφρά μία .... διερχόμενη γυναίκα, που υπέστη εκδορές.

Λαύριο: Εικόνες από το σημείο που έπεσε το μπαλκόνι

