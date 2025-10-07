2025-10-07 16:53:08
Φωτογραφία για Αχαΐα: Η Hellenic Train παρατάει τον Οδοντωτό – Εναλλακτική επιλογή το Δίκτυο Πελοποννήσου
Την είσοδο ενός νέου παίκτη στις σιδηροδρομικές μεταφορές της Ελλάδας σηματοδοτεί η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), με την οποία πριν λίγες ημέρες ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης στην εταιρεία Levante Trains Α.Ε., ανοίγοντας τον δρόμο για τη λειτουργία της ως δεύτερης επιβατικής σιδηροδρομικής εταιρείας στην Ελλάδα μετά την Hellenic Train.  sidirodromikanea
