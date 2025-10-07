2025-10-07 23:01:26

Η βιθάνια/Withania somnifera L, γνωστή και ως ashwagandha/χειμερινό κεράσι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά βότανα της αγιουρβεδικής ιατρικής, με πάρα πολλά οφέλη για την υγεία.



Η βιθάνια χρησιμοποιείται για πάνω από 3.000 χρόνια για να μειώσει και να ανακουφίσει από το στρες,



να ενισχύσει και να αυξήσει τα επίπεδα την ενέργεια και τα επίπεδα των ορμονών,



να βελτιώσει τη συγκέντρωση και την προσοχή ...ashwagandha, το βότανο που βελτιώνει την συνολική ποιότητας της ζωής.



Το βότανο που ενισχύει την ευεξία, με έμφαση στη μείωση του στρες,



της κόπωσης,



του άγχους και των καταθλιπτικών διαταραχών.



Το βότανο που βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και ενισχύει τη γνωστική λειτουργία...



συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-vithania-proagei-tin-ormoniki-isorropia-kai-veltionei-ti-sexoyaliki-leitoyrgia-stoys-ilikiomenoys-andres/

