2025-10-07 23:01:26
Φωτογραφία για Η βιθάνια προάγει την ορμονική ισορροπία και βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία στους ηλικιωμένους άνδρες
Η βιθάνια/Withania somnifera L, γνωστή και ως ashwagandha/χειμερινό κεράσι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά βότανα της αγιουρβεδικής ιατρικής, με πάρα πολλά οφέλη για την υγεία.

Η βιθάνια χρησιμοποιείται για πάνω από 3.000 χρόνια για να μειώσει και να ανακουφίσει από το στρες,

να ενισχύσει και να αυξήσει τα επίπεδα την ενέργεια και τα επίπεδα των ορμονών,

να βελτιώσει τη συγκέντρωση και την προσοχή ...ashwagandha, το βότανο που βελτιώνει την συνολική ποιότητας της ζωής.

Το βότανο που ενισχύει την ευεξία, με έμφαση στη μείωση του στρες, 

της κόπωσης, 

του άγχους και των καταθλιπτικών διαταραχών.

Το βότανο που βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και ενισχύει τη γνωστική λειτουργία...

συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-vithania-proagei-tin-ormoniki-isorropia-kai-veltionei-ti-sexoyaliki-leitoyrgia-stoys-ilikiomenoys-andres/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κριτική: «Να μ’ αγαπάς» – Όμορφα πλάνα, δυνατές ερμηνείες αλλά δραματικό κορεσμός...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κριτική: «Να μ’ αγαπάς» – Όμορφα πλάνα, δυνατές ερμηνείες αλλά δραματικό κορεσμός...
191 Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΕΚΠΑ ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
191 Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΕΚΠΑ ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία τίθεται σε λειτουργία στην Κροατία
Το πρώτο τρένο με μπαταρία τίθεται σε λειτουργία στην Κροατία
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη τέθηκε σε λειτουργία στην Τσεχική Δημοκρατία
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη τέθηκε σε λειτουργία στην Τσεχική Δημοκρατία
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση
Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση
Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Talgo 230 εγκρίθηκαν για λειτουργία στη Δανία και τη Γερμανία
Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Talgo 230 εγκρίθηκαν για λειτουργία στη Δανία και τη Γερμανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στην Αγία Πετρούπολη
Σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στην Αγία Πετρούπολη
Τέμπη: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την αναίρεση της Hellenic Train- Η απάντηση Κυρανάκη
Τέμπη: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την αναίρεση της Hellenic Train- Η απάντηση Κυρανάκη
Ο Πάνος Ρούτσι σταματά την απεργία πείνας – Έγιναν δεκτά τα αιτήματά του
Ο Πάνος Ρούτσι σταματά την απεργία πείνας – Έγιναν δεκτά τα αιτήματά του
«The 2Night Show»: Γιώργο Καπουτζίδη και Άρης Μουγκοπέτρος μιλάνε τα μεσάνυχτα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
«The 2Night Show»: Γιώργο Καπουτζίδη και Άρης Μουγκοπέτρος μιλάνε τα μεσάνυχτα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Το πιο αγαπημένο «ΣΟΪ» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! - Δείτε το teaser
Το πιο αγαπημένο «ΣΟΪ» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! - Δείτε το teaser