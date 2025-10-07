Η νέα σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», έκανε πρεμιέρα με στόχο να αγγίξει τα συναισθήματα του κοινού, παρουσιάζοντας μια ιστορία γεμάτη τύψεις, οικογενειακά μυστικά και τη δύναμη — αλλά και τις συνέπειες — της αγάπης. Η πλοκή κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: ξεκινά το 1998, όταν η Ζωή εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, και φτάνει στο σήμερα, όπου η επιστροφή του παρελθόντος αναστατώνει τη ζωή της.Το πρώτο επεισόδιο ξεχωρίζει για την αισθητική και την κινηματογραφική σκηνοθεσία. Τα πλάνα από τη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο είναι καλαίσθητα και δημιουργούν μια αυθεντική ατμόσφαιρα, ενώ η σκηνοθεσία του Γιώργου Παπαβασιλείου κρατά ρυθμό και δίνει έμφαση στις δραματικές κορυφώσεις. Η παραγωγή, με φωτισμούς, κοστούμια και σκηνικά, υποστηρίζει συνολικά την ποιότητα της σειράς.Οι ερμηνείες είναι δυνατές. Η Στεφανή Καπετανίδη ενσαρκώνει τη Ζωή με βάθος και συγκίνηση, ενώ οι ηθοποιοί που υποδύονται τα δίδυμα παιδιά φέρνουν φρεσκάδα και αυθεντικότητα. Το συναισθηματικό υπόβαθρο είναι έντονο και πειστικό, δίνοντας στον θεατή αίσθηση βάθους και σύνδεσης με τους χαρακτήρες.Παρά τα θετικά, το επεισόδιο αντιμετωπίζει και προκλήσεις. Η αφήγηση ξεκινά σε δύο χρονικές περιόδους με αρκετά μυστικά, γεγονός που μπορεί να μπερδέψει τον θεατή και να δημιουργήσει μια “φορτωμένη” εισαγωγή. Η επιλογή της Ζωής να απορρίψει τα παιδιά της όταν την αναζητούν, αν και δραματικά ενδιαφέρουσα, μπορεί να κάνει τον χαρακτήρα λιγότερο συμπαθή. Επιπλέον, το σενάριο εισάγει πολλούς χαρακτήρες και υποπλοκές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο — σχέσεις, μυστικά και οικογενειακές διαμάχες — με αποτέλεσμα ορισμένες στιγμές να φαίνονται βεβιασμένες και το κοινό να δυσκολεύεται να εστιάσει στους βασικούς χαρακτήρες.Ένα μεγάλο αρνητικό δεν αφορά μόνο το επεισόδιο, αλλά τη γενικότερη αντίληψη του κοινού. Οι τηλεθεατές φαίνεται να έχουν κουραστεί από τις συνεχείς δραματικές σειρές, και το ενδιαφέρον τους για νέες πρεμιέρες μάλλον δείχνει να μειώνεται. Τα πρώτα δείγματα του «Να μ’ αγαπάς» δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν στην πρεμιέρα, με αποτέλεσμα ένα έντονο αίσθημα “μπουχτίσματος” από τις πολλές δραματικές σειρές. Παρ’ όλα αυτά, η σειρά δείχνει δυνατότητες να αναπτύξει τους χαρακτήρες και την πλοκή, κάτι που μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού στις επόμενες εξελίξεις.Βαθμολογία: ★★★☆☆Πηγή: tvnea.com