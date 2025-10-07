2025-10-07 21:09:43

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με αφορμή την κατάθεση αναίρεσης της Hellenic Train κατά της απόφασης του Εφετείου που δικαίωνε συγγενείς θυμάτων.mononews.grΗ εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλευτή Λάρισας και τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδείχθηκε «ανίσχυρη απέναντι στους sidirodromikanea

