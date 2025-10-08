2025-10-08 11:43:58
Φωτογραφία για Ο πέμπτος συρμός έφτασε — Το Μετρό Θεσσαλονίκης παίρνει μπρος!
Ο πέμπτος από τους συνολικά 15 νέους συρμούς για το Μετρό Θεσσαλονίκης έφτασε στην πόλη, κάτι που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση του έργου.grtimes.grΗ παραλαβή κάθε νέου συρμού είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την προώθηση των δοκιμαστικών δρομολογίων και τη σταδιακή προετοιμασία για τη λειτουργία τόσο της βασικής γραμμής όσο και της προέκτασης προς Καλαμαριά.Σύμφωνα με το sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεγάλη πτώση στο Ρουκ Ζουκ - Πρώτος ο Τροχός της τύχης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεγάλη πτώση στο Ρουκ Ζουκ - Πρώτος ο Τροχός της τύχης
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 7/10/2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 7/10/2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή, διακόπτονται τα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες,
Hellenic Train: Από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή, διακόπτονται τα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες,
Το Σάββατο πανηγυρίζει το Παρεκκλήσιο στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης
Το Σάββατο πανηγυρίζει το Παρεκκλήσιο στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης
Θανατηφόρο «σέρφινγκ στο μετρό» της Νέας Υόρκης. Δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους
Θανατηφόρο «σέρφινγκ στο μετρό» της Νέας Υόρκης. Δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους
Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης - Διακοπή λειτουργίας για ένα μήνα
Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης - Διακοπή λειτουργίας για ένα μήνα
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ
Ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ
Η Ολλανδία δεν είναι προετοιμασμένη για δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές, προειδοποιεί ο επικεφαλής της ProRail
Η Ολλανδία δεν είναι προετοιμασμένη για δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές, προειδοποιεί ο επικεφαλής της ProRail
Ο σιδηροδρομικός τομέας ζητά ισχυρότερο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ
Ο σιδηροδρομικός τομέας ζητά ισχυρότερο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης