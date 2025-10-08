2025-10-08 11:43:58

Ο πέμπτος από τους συνολικά 15 νέους συρμούς για το Μετρό Θεσσαλονίκης έφτασε στην πόλη, κάτι που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση του έργου.grtimes.grΗ παραλαβή κάθε νέου συρμού είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την προώθηση των δοκιμαστικών δρομολογίων και τη σταδιακή προετοιμασία για τη λειτουργία τόσο της βασικής γραμμής όσο και της προέκτασης προς Καλαμαριά.Σύμφωνα με το sidirodromikanea

