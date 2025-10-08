Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως βρίσκεται σε επικοινωνία αυτή την περίοδο με τον Βασίλη Μπισμπίκη, αν και –όπως παραδέχτηκε– δεν έχει τολμήσει ακόμη να του ζητήσει συνέντευξη. Παράλληλα, δεν δίστασε να εκφράσει την ενόχλησή του για τον τρόπο που ο Νίκος Συρίγος και η ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου χειρίστηκαν το ζήτημα της πρόσφατης συνάντησης του ηθοποιού με τον Πάνο Ρούτσι.«Εγώ κάνω 30 χρόνια καριέρα επειδή η κρίση μου δεν επηρεάζεται από ποιον με συμπαθεί ή δεν με συμπαθεί. O Νίκος Συρίγος έκανε τηλεοπτική επιτυχία. Αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή κι δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει ως όφειλε απέναντι στον Βασίλη Μπισμπίκη την επόμενη μέρα. Πιάστηκε απροετοίμαστος εκείνη την ώρα. Του λένε του Μπισμπίκη “γιατί ο φίλος σου ο Συρίγος δεν αντέδρασε την επόμενη μέρα”;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:«Δε θα το έλεγα ποτέ, αλλά θα το πω. Και κάνω και κακώς που το λέω… Εγώ όλο αυτό το διάστημα έχω τηλεφωνική επικοινωνία μέσα από μηνύματα με τον Μπισμπίκη, γιατί οφείλω να κάνω ρεπορτάζ κι αυτή είναι η δουλειά μου. Και δεύτερον, όταν γνωρίζω έναν άνθρωπο από το παρελθόν, γιατί έχουμε κάνει συνεντεύξεις μαζί, έχω πάει σε παραστάσεις του, τον εκτιμώ ως καλλιτέχνη, οφείλω να μιλάω μαζί του».«Δεν τόλμησα ποτέ – ενώ θα μπορούσα – δύο εβδομάδες να του ζητήσω συνέντευξη. Ξέρεις γιατί; Γιατί θεώρησα ότι θα τον παγιδεύσω και θα του κάνω κακό. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων; Δεν έπρεπε να το πω», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.Πηγή: tvnea.com