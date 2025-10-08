Στα απογευματινά προγράμματα, το νεανικό κοινό φαίνεται να έχει ξεκάθαρες προτιμήσεις, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια να κυριαρχούν. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο «Τροχός της Τύχης» με ποσοστό 16,1%, παραμένοντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των νεότερων τηλεθεατών. Ακολουθεί η σειρά «Οικογενειακές Ιστορίες» με 14,8%, η οποία συγκινεί με τις συναισθηματικές και ρεαλιστικές αφηγήσεις της.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το ποσοστό του ενημερωτικού προγράμματος «Live News», που φτάνει το 13,5%, αποδεικνύοντας ότι οι νέοι παραμένουν ενημερωμένοι και ενδιαφέρονται για τα τρέχοντα γεγονότα. Πολύ κοντά βρίσκονται τα τηλεπαιχνίδια «Deal» με 13,1% και «The Chase» με 13%, τα οποία συνδυάζουν στρατηγική, γνώση και διασκέδαση, κερδίζοντας σημαντικό μέρος του νεανικού κοινού.

Στη συνέχεια, το «Cash or Trash» σημειώνει 9,4%, ενώ το «5×5» κινείται στο 9%, τηλεπαιχνίδια που προσφέρουν πιο χαλαρή ψυχαγωγία. Η εκπομπή «Στούντιο 4» στο 7,8% φαίνεται να κερδίζει σταδιακά το κοινό , ενώ το «Ρουκ Ζουκ» με 6,6% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 6,3% σημειώνουν χαμηλότερα ποσοστά.

Η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ κινείται στο 5,8%, δείχνοντας περιορισμένο ενδιαφέρον από το νεανικό κοινό, ενώ η εκπομπή «Το Έχουμε» στο Open φτάνει μόλις στο 3,3%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό της απογευματινής ζώνης.

