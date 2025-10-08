2025-10-08 11:29:18

Τηλεοπτική επιστροφή ετοιμάζει ο Στράτος Τζώρτζογλου μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας από τη μικρή οθόνη, ο γνωστός ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχημένες σειρές του παρελθόντος, επιστρέφει στη μυθοπλασία συμμετέχοντας στη νέα δραματική σειρά της δημόσιας τηλεόρασης με τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο».



Η σειρά διαδραματίζεται γύρω από την αιματηρή απεργία των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1916, με τον ρόλο του Στράτου Τζώρτζογλου να έχει ιδιαίτερη σημασία, αν και θα εμφανιστεί για περιορισμένο αριθμό επεισοδίων.



Ο ηθοποιός είχε κάνει την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση πριν από τρία χρόνια στη σειρά «Άγρια Γη» του ΣΚΑΪ, ενώ συμμετείχε και στο ριάλιτι «Φάρμα» του ΑΝΤ1.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, τα γυρίσματα της σειράς «Από ήλιο σε ήλιο» έχουν ήδη ξεκινήσει και η πρεμιέρα της στην ΕΡΤ1 αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ