Η Ολλανδία δεν είναι προετοιμασμένη για δολιοφθορά στον σιδηρόδρομό της, προειδοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ProRail, Τζον Βόπεν, απαντώντας σε προειδοποίηση των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων. «Το σιδηροδρομικό μας σύστημα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, όχι στην ανθεκτικότητα. Δεν είναι ανθεκτικό σε δολιοφθορές», δήλωσε ο Βόπεν σε συνέντευξή του στην Telegraaf .nltimes.nlΟ Όλεγκ Γιακοβένκο των sidirodromikanea
