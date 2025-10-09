2025-10-09 14:20:45
Πρωτιά στην τηλεθέαση κατέγραψε και χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, τo απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό με 14,2%, ενώ το παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.307.151 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτη τον Πέτρο Κουσουλό.

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο: https://www.youtube.com/watch?v=slWlh1MzUCg

Ο Πέτρος Κουσουλός έρχεται να «αποκαλύψει» τι γίνεται στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;», αλλά και για να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί τη συμπαίκτριά του να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Οι δύο παίκτες συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι γεμάτο γέλια, εκπλήξεις, αλλά και ανατροπές.


Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yHKXoC8dKSg

Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… με την πιο special «5η βοήθεια»!

