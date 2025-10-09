2025-10-09 14:20:45
Φωτογραφία για «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»: O Νίκος Χατζηνικολάου κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00
Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00.

Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Απόψε στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής τις πολιτικές εξελίξεις, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά.

Ερωτήματα που καίνε, απαντήσεις που δεν χωρούν καθυστέρηση.

Ποιες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα;

Ποιοι κρύβονται, τελικά, πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πότε θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη; Ποιοι θα λογοδοτήσουν για την τραγωδία;


Μέχρι πότε η ακρίβεια θα γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά;

Στο στούντιο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στην εκπομπή παρεμβαίνουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγγενείς θυμάτων από τα Τέμπη, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες παίρνουν θέση.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πρεμιέρα απόψε στις 24:00.

Πηγή: tvnea.com
