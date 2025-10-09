2025-10-09 12:45:40

Η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια σπάνια αναδρομή στην περίοδο που παρουσίαζε την εκπομπή «Δέστε Τους» μαζί με τον Νίκο Μουτσινά στον Alpha, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια του Alpha παραδέχθηκε ότι, βλέποντας σήμερα παλιά αποσπάσματα από την εκπομπή, αισθάνεται αμηχανία και τύψεις για τα σχόλια που έκαναν τότε σχετικά με την εμφάνιση και το ντύσιμο άλλων ανθρώπων.



«Η πολιτική ορθότητα δεν μας έχει κάνει απαραίτητα κακό. Συμφωνώ ότι σε κάποια πράγματα το έχουμε παραξηλώσει αλλά έχει κάνει και πάρα πολύ καλό. Εγώ, κάνοντας τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια και πηγαίνοντας μία δεκαετία πίσω, βλέπω πράγματα που λέγαμε τότε τηλεοπτικά και που, αν λέγονταν αυτά σήμερα, θα ήταν μηνύσιμα», παρατήρησε η Κατερίνα Καινούργιου.



«Ευτυχώς που εκείνες οι εποχές πια δεν υπάρχουν. Να σχολιάζουμε ας πούμε την εμφάνιση του άλλου; Εμείς στο “Δέστε Τους” με τον Μουτσινά σχολιάζαμε την εμφάνιση των ανθρώπων και γελάγαμε, μας έπαιρναν τηλέφωνο γιατί στεναχωριόντουσαν. Αν τα δω τώρα (σ.σ τα σχόλια που κάναμε τότε) ντρέπομαι, λέω: Θεέ μου, τι λέγαμε;», παραδέχθηκε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.



«Εντάξει να τα πεις σε μία παρέα αλλά τηλεοπτικά ίσως περνάγαμε ένα λάθος πρότυπο. Δεν αποποιούμαι το παρελθόν, άλλη εποχή τότε. Ό,τι έχω κάνει το υποστηρίζω και το αγαπώ, όλη η τηλεόραση όμως ήταν έτσι», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.



Πηγή: tvnea.com



