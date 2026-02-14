2026-02-14 12:51:29
Το πολυαναμενόμενο «Just the 2 of Us» κάνει πρεμιέρα σήμερα, ημέρα του έρωτα και της αγάπης, στο OPEN, και υπόσχεται ένα Σαββατόβραδο γεμάτο λάμψη, εκπλήξεις και non stop διασκέδαση!

Απόψε στις 20:00, όπου κι αν βρισκόμαστε, ερχόμαστε πιο κοντά και γινόμαστε ένα με την μεγαλύτερη, πιο κεφάτη και ζεστή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης. Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο OPEN, πιο φρέσκο, πιο λαμπερό, πιο ξεσηκωτικό και…ένεκα της ημέρας, πιο ερωτικό από ποτέ!

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης, που δίνει τον ρυθμό σε μια βραδιά γεμάτη εντυπωσιακά σκηνικά, δυνατές ερμηνείες και μοναδικές συνεργασίες.

Ζευγάρια-έκπληξη από τον χώρο της showbiz και καταξιωμένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε ανατρεπτικές συμπράξεις με σκοπό να κερδίσουν τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής και την αγάπη του κοινού.

Η εκρηκτική Ιουλία Καλλιμάνη, η πιο επιδραστική ερμηνεύτρια της νέας γενιάς του μοντέρνου, λαϊκού τραγουδιού, με αυθεντική σκηνική παρουσία και σαρωτική παρουσία στα charts και το διαδίκτυο, ανεβαίνει στη σκηνή του J2US σε μια special εμφάνιση που θα ξεσηκώσει το πλατό και το τηλεοπτικό κοινό.

Στο backstage, το παραμυθένιο σκηνικό ζωντανεύει, με τη Modern Cinderella και τον ξεχωριστό Τρύφωνα Σαμαρά να υποδέχονται τα ζευγάρια μετά τις ερμηνείες τους, σε στιγμές γεμάτες αυθορμητισμό και χαμόγελα.

Ο πάγος έσπασε και η μεγάλη γιορτή ξεκινά!

Συντονιστείτε στο OPEN!



Πηγή: tvnea.com
