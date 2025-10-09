2025-10-09 13:13:43
Φωτογραφία για Αξιολόγηση προσωπικού ΟΣΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν υποψήφιοι και εργαζόμενοι σε κρίσιμες θέσεις ασφαλείας
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός ΜεταφορώνΣτο μικροσκόπιο θα μπαίνουν από εδώ και στο εξής οι υπάλληλοι της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. (ΟΣΕ), που εκτελούν κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας, καθώς με την υπογραφή της ΚΥΑ σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), πλέον προχωρά η ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με την ψυχομετρική αξιολόγηση του προσωπικού του σιδηροδρομικού sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κατερίνα Καινούργιου για «Δέστε τους»: «Ντρέπομαι για αυτά που σχολιάζαμε, κρίναμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους και γελάγαμε»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καινούργιου για «Δέστε τους»: «Ντρέπομαι για αυτά που σχολιάζαμε, κρίναμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους και γελάγαμε»
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο» -Δείτε το Trailer
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο» -Δείτε το Trailer
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο σιδηροδρομικός τομέας ζητά ισχυρότερο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ
Ο σιδηροδρομικός τομέας ζητά ισχυρότερο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
Από τον στρατό τα ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό του σιδηροδρόμπου σε κρίσιμες θέσεις
Από τον στρατό τα ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό του σιδηροδρόμπου σε κρίσιμες θέσεις
Βρετανία:Οι επιβάτες του τρένου θα ακούσουν το ανανεωμένο σύνθημα ασφαλείας «Δείτε το. Πες το. Τακτοποιήθηκε».
Βρετανία:Οι επιβάτες του τρένου θα ακούσουν το ανανεωμένο σύνθημα ασφαλείας «Δείτε το. Πες το. Τακτοποιήθηκε».
Wi-Fi Alliance: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Wi-Fi for Matter» ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Wi-Fi Alliance: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Wi-Fi for Matter» ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Μια νύχτα μόνο»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA - Δείτε φώτο απο Backstage
«Μια νύχτα μόνο»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA - Δείτε φώτο απο Backstage
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έμειναν πίσω
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έμειναν πίσω
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων
ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά