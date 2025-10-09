2025-10-09 22:09:26
Φωτογραφία για Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας
 Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ο 40χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Είχε καταγγελθεί για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της μαθήτριας κατά την παράδοση μαθημάτων, την περίοδο 2020-21.

Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από την μαθήτρια. Ο ίδιος είχε καταγγελθεί από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, αλλά η περίπτωση αυτή δεν έφτασε στο ακροατήριο.
Το μεγάλο ελληνικό παράδοξο..
Γιατί ο χρυσός θα πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ
