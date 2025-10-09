2025-10-09 22:09:25
Φωτογραφία για Το μεγάλο ελληνικό παράδοξο..

 Δουλεύουμε σαν ανεπτυγμένοι... παράγουμε σαν αναπτυσσόμενοι







Η Ελλάδα εργάζεται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και παράγει λιγότερο!

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες ηλικίας 20-64 ετών εργάζονται κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα, σχεδόν τέσσερις ώρες περισσότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ένας στους πέντε ξεπερνά τις 45 ώρες. Πίσω από τα νούμερα αυτά δεν είναι μόνο η «αγάπη» για τις υπερωρίες. Κρύβεται και κάτι άλλο. Μια οικονομία που βασίζεται στον κόπο όχι στην απόδοση.

Η υπερεργασία δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Με μισθούς που παραμένουν χαμηλοί και κλάδους όπως ο τουρισμός και η εστίαση να λειτουργούν στα όρια, οι «έξτρα ώρες» είναι συχνά εργαλείο επιβίωσης.

Κι εδώ βρίσκεται η ουσία του ελληνικού παράδοξου: πολλές ώρες, μικρή παραγωγικότητα. Η Ελλάδα παραμένει στο 54% του μέσου όρου της Ε.Ε. σε όρους παραγωγικότητας, με τη βιομηχανία να αγγίζει το 75%. «Το ζητούμενο δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά καλύτερα», είπε εύστοχα ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, καλώντας Πολιτεία, επιχειρήσεις και κοινωνία να υιοθετήσουν κοινό στόχο: τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας.


Η ευθύνη, όπως τόνισε, δεν ανήκει στους εργαζομένους, αλλά στις δομές και τις επιχειρήσεις που δεν επένδυσαν αρκετά σε τεχνολογία, οργάνωση, εκπαίδευση και καινοτομία. Με ενεργειακό κόστος από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, αργή απονομή δικαιοσύνης και θεσμική πολυπλοκότητα, η ελληνική οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα μοντέλο που εξαντλεί χωρίς να εξελίσσει.

Η αντίφαση είναι εμφανής: μια χώρα που έχει αφήσει πίσω της την κρίση, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και προσελκύει κεφάλαια, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να μετατρέψει τον μόχθο σε πρόοδο. Το «ελληνικό παράδοξο» δεν είναι στατιστικό. Είναι υπαρξιακό: εργαζόμαστε σαν να είμαστε ανεπτυγμένοι, αλλά παράγουμε σαν να είμαστε αναπτυσσόμενοι.
