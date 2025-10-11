Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου με «Kitchen Lab» και τα πιο νόστιμα πιάτα που έχετε δοκιμάσει! O αγαπημένος μας σεφ και παρουσιαστής μας λέει την πιο νόστιμη καλησπέρα! Ένα επεισόδιο Kitchen Lab στις 16:40 αφιερωμένο στην οικογενειακή θαλπωρή παρουσιάζει απόψε o Άκης Πετρετζίκης. Το μενού συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο, με αρώματα φθινοπώρου που γεμίζουν το σπίτι.Ο Άκης ξεκινά με ένα ορεκτικό μοναδικό, πρασοκεφτέδες τραγανούς και αρωματικούς, που γίνονται το απόλυτο comfort finger food. Για τη βάση βράζει πράσα σε τουρσί με μηλόξιδο, τα στραγγίζει και τα αναμειγνύει με μαϊντανό, άνηθο, φέτα, αυγά και αλεύρι. Πλάθει τον χυλό σε μικρά κεφτεδάκια και τα τηγανίζει μέχρι να χρυσαφίσουν. Σερβίρει με δροσερό ντιπ γιαουρτιού με άνηθο και πιπέρι, δημιουργώντας ένα πιάτο που συνδυάζει την παράδοση με την απλότητα!Στη συνέχεια, ετοιμάζει ένα πιάτο που θα κάνει κάθε σπίτι να μοσχοβολάει. Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες και πορτοκάλι. Αρχικά, δίνει χρώμα στις μπριζόλες σε τηγάνι με ελαιόλαδο, ενώ κόβει πατάτες κυδωνάτες και τις ψήνει στο φούρνο με ελαιόλαδο και αλάτι. Στο ίδιο τηγάνι καραμελώνει σκόρδο και θυμάρι με λίγη ζάχαρη, σβήνει με ξίδι και χυμό πορτοκαλιού και φτιάχνει μια γλασαρισμένη σάλτσα που ‘αγκαλιάζει’ το κρέας. Οι μπριζόλες και οι πατάτες ψήνονται μαζί στο φούρνο, σκεπασμένες και μετά ξεσκέπαστες, μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν. Σερβίρονται με το ζουμί τους και φρέσκο θυμάρι.Για το γλυκό της ημέρας, ο Άκης παντρεύει την παράδοση με το εκλεπτυσμένο, φτιάχνοντας ένα γαλακτομπούρεκο με κανταΐφι και καραμελωμένα μήλα. Αρχικά, καραμελώνει μήλα με βούτυρο, ζάχαρη και κανέλα και τα συνδυάζει με πλούσια κρέμα από γάλα, σιμιγδάλι και αυγά. Κατόπιν, στρώνει κανταΐφι βουτυρωμένο σε ταψί, γεμίζει με την κρέμα και τα μήλα, καλύπτει με το υπόλοιπο κανταΐφι και ψήνει μέχρι να χρυσαφίσει. Τέλος, αναποδογυρίζει το γλυκό, το σιροπιάζει με αρωματικό σιρόπι λεμονιού και το σερβίρει σε κομμάτια γεμάτα καραμελένια γεύση και υπέροχη υφή.Αύριο ο Άκης Πετρετζίκης παραδίδει ένα Kitchen Lab στις 16:40 γεμάτο ανατροπές, όπου οι αγαπημένες μας γεύσεις μεταμορφώνονται και αποκτούν νέα διάσταση, ενώ κάθε συνταγή του μενού κρύβει από μια μικρή έκπληξη.Ξεκινά με μια πατατοσαλάτα αλλιώτικη από τις άλλες, αφού την φτιάχνει με τόνο. Βράζει πατάτες και τις συνδυάζει με καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, κάπαρη και μαγιονέζα. Ο τόνος μπαίνει στο πιάτο ως πρωταγωνιστής, ενώ το ξύσμα και ο χυμός λεμονιού απογειώνουν τη γεύση. Σερβίρει σε πιατέλα, με άνηθο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φέτες λεμονιού, δημιουργώντας μια σαλάτα φρέσκια, χορταστική και γεμάτη ένταση.Ο αγαπημένος μας σεφ συνεχίζει με μια απόλυτα comfort ιδέα: πίτα γύρο κοτόπουλο στο ταψί. Μαρινάρει το κοτόπουλο με κρεμμύδι, σκόρδο, ξίδι, μυρωδικά, μουστάρδα και μέλι και το σοτάρει σε τηγάνι με βούτυρο. Το ανακατεύει με μαϊντανό και μιξ τυριών, ενώ κατόπιν κόβει πίτες για σουβλάκι σε κομμάτια, τις πασπαλίζει με ελαιόλαδο και ρίγανη και τις βάζει σε στρώσεις μέσα σε ένα ταψί. Ψήνει στον φούρνο και σερβίρει με γιαούρτι με πάπρικα, ντομάτα σε φέτες και φρέσκια ρίγανη, απογειώνοντας το street food σε μια μοναδική σπιτική εκδοχή.Για επιδόρπιο, ο Άκης παρουσιάζει ένα ραβανί που παντρεύει το σιροπιαστό με το σοκολατένιο. Χτυπά αυγά με ζάχαρη, προσθέτει γιαούρτι, ξύσμα και αλεύρι με κακάο, σιμιγδάλι και βανίλια και ψήνει. Τέλος, σιροπιάζει το γλυκό με άρωμα πορτοκαλιού και κανέλας, κόβει σε κομμάτια και σερβίρει, ενώ δίνει και την εναλλακτική του σερβιρίσματος με επικάλυψη λευκής κουβερτούρας, δημιουργώντας μια εκδοχή που μένει αξέχαστη σε όποιον τη δοκιμάσει.Δείτε το trailer εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=PkPpNfDOnHs«Kitchen Lab», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:40Πηγή: tvnea.com