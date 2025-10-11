2025-10-11 11:46:42
Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου που βρίσκεται εντός του χώρου του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης.Την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας συνοδεία Ιερέων της Μητροπόλεως του.Κατά της διάρκεια της Λειτουργίας μνημονεύθηκαν τα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ