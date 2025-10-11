2025-10-11 11:46:42

Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου που βρίσκεται εντός του χώρου του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης.Την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας συνοδεία Ιερέων της Μητροπόλεως του.Κατά της διάρκεια της Λειτουργίας μνημονεύθηκαν τα sidirodromikanea

