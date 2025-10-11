Ανατροπή σημειώθηκε στη μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με το Breakfast@Star να κατακτά την πρώτη θέση στα νούμερα τηλεθέασης. Η εκπομπή του Star σημείωσε 13,3%, αφήνοντας πίσω της τη Super Κατερίνα του Alpha, η οποία κατέγραψε 12,8%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ με 11,2%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία τους στη ζώνη. Ακολούθησε το Buongiorno του Mega με 10,6%, ενώ το Πρωινό του ANT1 περιορίστηκε στο 8%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι εκπομπές του Open και της ΕΡΤ1. Το 10 Παντού σημείωσε 4,6%, ενώ το Πρωΐαν σε Είδον κατέγραψε 3,9%.

Η ημέρα επιφύλασσε ανατροπή στη ζώνη των πρωινών, με το κοινό να ανταμείβει το Breakfast@Star και να επιβεβαιώνει πως ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος και απρόβλεπτος.

