2025-10-11 12:14:00
Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Κατερίνα Καραβάτου.

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο: https://www.youtube.com/watch?v=U1vPZcpJb3M

Η Κατερίνα Καραβάτου παίζει σαν μικρό παιδί, αλλά εκτός από ενθουσιασμό έχει και πολύ άγχος, περισσότερο και από τον συμπαίκτη της. Η αναμονή για τη σωστή ή λάθος απάντηση είναι μεγάλο καρδιοχτύπι για την ίδια, παρότι βάζει τα δυνατά της να προσφέρει όσο μεγαλύτερη βοήθεια μπορεί.

Οι δύο παίκτες συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι γεμάτο γέλια, εκπλήξεις, αλλά και ανατροπές.

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=g7NmgyYFagI

Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… με την πιο special «5η βοήθεια»!

«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΨΕ, ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
