2025-10-11 12:14:00

Ο Νίκος Συρίγος απάντησε σήμερα μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στα σχόλια που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα στην εβδομάδα, ο οποίος είχε αναφέρει πως «ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή και δεν διέθετε την τηλεοπτική εμπειρία για να αντιδράσει».



«Εγώ έχω να πω κάτι και στον Γιώργο και στην παρέα του εκεί, στον κύριο Λιάγκα και στην παρέα του. Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς. Αυτό είναι σίγουρα καλύτερο.



Και με τον διαγωνισμό μπούρδας τρεις μέρες στην εκπομπή σου Γιώργο, εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μιλάνε κάποιοι, όχι γιατί δεν μιλάνε. Να το κοιτάξεις!», είπε ο Νίκος Συρίγος.



Πηγή: tvnea.com



