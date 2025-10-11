2025-10-11 12:14:00
Φωτογραφία για Ο Νίκος Συρίγος απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα για μπούρδες όχι όμως σε αυτά που είπαν...
Ο Νίκος Συρίγος απάντησε σήμερα μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στα σχόλια που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα στην εβδομάδα, ο οποίος είχε αναφέρει πως «ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή και δεν διέθετε την τηλεοπτική εμπειρία για να αντιδράσει».

«Εγώ έχω να πω κάτι και στον Γιώργο και στην παρέα του εκεί, στον κύριο Λιάγκα και στην παρέα του. Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς. Αυτό είναι σίγουρα καλύτερο.

Και με τον διαγωνισμό μπούρδας τρεις μέρες στην εκπομπή σου Γιώργο, εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μιλάνε κάποιοι, όχι γιατί δεν μιλάνε. Να το κοιτάξεις!», είπε ο Νίκος Συρίγος.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
«Kitchen Lab»: Αφιερωμένο στην οικογενειακή θαλπωρή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Kitchen Lab»: Αφιερωμένο στην οικογενειακή θαλπωρή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (9/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (9/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (8/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (8/10/2025)
«ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»: O Νίκος Χατζηνικολάου κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00
«ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»: O Νίκος Χατζηνικολάου κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00
ME TO Chat Control H E.E. ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΟΡΓΟΥΕΛΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ME TO Chat Control H E.E. ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΟΡΓΟΥΕΛΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (7/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (7/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανάκαμψη του Ελληνικού σιδηροδρόμου παραμένει μακρινός σταθμός
Η ανάκαμψη του Ελληνικού σιδηροδρόμου παραμένει μακρινός σταθμός
Οι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο Απόστολο Φίλιππο. Εικόνες
Οι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο Απόστολο Φίλιππο. Εικόνες
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Στην πρώτη θέση η Αλήθειες με τη Ζήνα στην μεσημεριανή ζώνη
Στην πρώτη θέση η Αλήθειες με τη Ζήνα στην μεσημεριανή ζώνη