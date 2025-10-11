





Με ξεκάθαρη πρωτιά έκλεισε η εβδομάδα για την «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, συγκεντρώνοντας 23,2%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 17,4%, ενώ το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 12,6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 8,8%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 περιορίστηκε στο 5,6%. Στην τελευταία θέση της πρωινής ζώνης βρέθηκε το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, με 1,6%.

Η διαφορά στην κορυφή δείχνει πως η «Κοινωνία Ώρα Mega» συνεχίζει να αποτελεί την πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για την πρωινή ενημέρωση, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Πηγή: tvnea.com