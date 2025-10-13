greece-salonikia

Αντιμέτωποι με μία νέα ανησυχία τίθενται οι κεντρικοί τραπεζίτες, πέρα από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς και το δημόσιο χρέος: Τον κίνδυνο μιας κατάρρευσης των αγορών.Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι υπουργοί οικονομικών παγκοσμίως "δίνουν ραντεβού" στην Ουάσινγκτον για τις φθινοπωρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, μετά από μια σειρά προειδοποιήσεων για τον κίνδυνο να σκάσει σύντομα ενδεχόμενη φούσκα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.H επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προσφάτως, αναγνώρισε την απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα: "Οι αποτιμήσεις οδεύουν προς τα επίπεδα που είδαμε πριν από 25 χρόνια" τόνισε, παραπέμποντας στην εποχή της "φούσκας" του dot-com. "Εάν υπάρξει μια απότομη διόρθωση, οι αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη, να εκθέσουν τα τρωτά σημεία και να κάνουν τη ζωή ιδιαίτερα δύσκολη για τις αναπτυσσόμενες χώρες" επεσήμανε ακόμα.Μάλιστα, πριν από τη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα για τους δασμούς που έπληξε τις αγορές, τα "καμπανάκια" είχαν κρούσει από διάφορες πλευρές: Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας "απότομης διόρθωσης της αγοράς", ενώ αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανησυχούν έντονα και η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αναφέρθηκε, επίσης αυτόν τον μήνα, σε επίφοβα σημεία.Οι ανησυχίες αυτές έχουν αυξηθεί εδώ και καιρό. Η τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ συνοδεύθηκε από την προειδοποίηση για "αιφνίδιες και απότομες διορθώσεις τιμών", ενώ ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, παρατήρησε τον Σεπτέμβριο ότι οι αγορές είναι "υπερτιμημένες".Τα βλέμματα, πλέον, στρέφονται στην Έκθεση Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ΔΝΤ που θα δημοσιευθεί την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και στις δηλώσεις των υπουργών της G7 ή της G20 που θα παραστούν στη σύνοδο του ΔΝΤ, αλλά και των αξιωματούχων από τις κεντρικές τράπεζες.Πηγή Capital