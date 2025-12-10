Αυτή η πρακτική, η απενεργοποίηση του WIFI δεν είναι συνηθισμένη, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας των συσκευών σας και, ως εκ τούτου, να σας βοηθήσει να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

Στον σημερινό υπερ-διασυνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο, η ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων έχει γίνει εξίσου σημαντική με την ασφάλεια των σπιτιών μας. Μεταξύ των απειλών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων, δεν έρχεται απαραίτητα στο μυαλό το Wi-Fi. Ωστόσο, χρησιμοποιείται ευρέως από τους κυβερνοεγκληματίες για πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.

Αν αφήνετε το WiFi ενεργοποιημένο ενώ ταξιδεύετε εκτός σπιτιού, σας εκθέτετε σε διάφορους κινδύνους.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δημόσιες συνδέσεις

Τα περισσότερα δημόσια δίκτυα Wi-Fi δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλή. Αυτά τα δίκτυα μπορούν να κάνουν τις πληροφορίες σας ορατές σε άλλους χρήστες και να διευκολύνουν την πρόσβαση των κυβερνοεγκληματιών στα δεδομένα σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι χάκερ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δίκτυα για να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας:

Επιθέσεις Man-in-the-Middle (MITM)

Μια επίθεση man-in-the-middle είναι ένας τύπος κυβερνοεπίθεσης όπου ένας χάκερ αναχαιτίζει την επικοινωνία μεταξύ δύο μερών εν αγνοία τους. Ο χάκερ τοποθετείται ανάμεσα στα δύο μέρη (εξ ου και ο όρος "man-in-the-middle") και στη συνέχεια μπορεί να ακούσει, να τροποποιήσει ή να χειραγωγήσει τα ανταλλασσόμενα δεδομένα. Αυτός ο τύπος επίθεσης μπορεί να συμβεί σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi, όπου η κρυπτογράφηση και η ασφάλεια δεν είναι πάντα εγγυημένες.

Κακόβουλα δίκτυα

Μερικές φορές, ο χάκερ δημιουργεί ένα ψεύτικο δημόσιο δίκτυο που δεν απαιτεί απαραίτητα κωδικό πρόσβασης. Αυτό το δίκτυο συχνά χρησιμοποιεί ένα όνομα παρόμοιο με αυτό του επίσημου δικτύου Wi-Fi στην τοποθεσία (για παράδειγμα, ένα αεροδρόμιο). Μόλις ο χρήστης συνδεθεί στο ψεύτικο δίκτυο Wi-Fi, ο χάκερ είναι σε θέση να υποκλέψει όλη την κίνηση μεταξύ του χρήστη και του διαδικτύου. Αυτό περιλαμβάνει ιστότοπους που επισκέπτεται, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, προσωπικά μηνύματα και ούτω καθεξής.

Αυτόματη σύνδεση: ένας πιθανός κίνδυνος

Όλα τα σύγχρονα smartphone διαθέτουν μια λειτουργία: τη δυνατότητα αυτόματης επανασύνδεσης σε δίκτυα Wi-Fi που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. Αν και βολικό, αυτό αποτελεί σημαντικό κίνδυνο εάν το τηλέφωνο επιχειρήσει να συνδεθεί αυτόματα σε ένα δίκτυο χωρίς την άδειά σας.

Βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την αποφυγή κινδύνων

Ενώ το Wi-Fi είναι σίγουρα μια εξαιρετική επιλογή για την αποφυγή της χρήσης ενός προγράμματος δεδομένων 4G ή 5G, ειδικά κατά τη λήψη ή την προβολή μεγάλων αρχείων, ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε δημόσια δίκτυα:

Απενεργοποίηση αυτόματης σύνδεσης

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνιστάται να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση για να διασφαλίσετε ότι δεν θα συνδεθείτε άθελά σας σε δυνητικά επικίνδυνα δίκτυα.

Χρησιμοποιήστε ένα VPN

Το κύριο πρόβλημα με τις δημόσιες συνδέσεις Wi-Fi είναι η έλλειψη κρυπτογράφησης. Για να διορθωθεί αυτό, είναι δυνατή η χρήση ενός VPN. Ένα VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) είναι μια υπηρεσία που δημιουργεί μια ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση μέσω ενός λιγότερο ασφαλούς δικτύου, όπως ένα δημόσιο Wi-Fi.

Τα VPN μπερδεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία, έτσι ώστε χωρίς το κατάλληλο κλειδί αποκρυπτογράφησης, να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή τους. Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά δημόσια σημεία πρόσβασης Wi-Fi, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε ένα VPN για να κάνετε τα δεδομένα σας λιγότερο προσβάσιμα.







Μην συνδέεστε σε ευαίσθητους ιστότοπους

Αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μια δημόσια σύνδεση WiFi, αποφύγετε να επισκέπτεστε ιστότοπους που απαιτούν πρόσβαση με κωδικό πρόσβασης, όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή την ηλεκτρονική σας τράπεζά.







Οι χάκερ γνωρίζουν ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για πολλούς ιστότοπους. Μερικές φορές, χρειάζονται μόνο πληροφορίες από έναν ιστότοπο για να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ευαίσθητα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών σας στοιχείων, των λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και του κρυπτονομισματικού σας πορτοφολιού.







Χρησιμοποιήστε μόνο HTTPS

Το HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) είναι μια ασφαλής έκδοση του HTTP, του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων στον ιστό. Προσθέτει ένα επίπεδο ασφάλειας στο HTTP και κρυπτογραφεί τις επικοινωνίες μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή ιστού. Όταν περιηγείστε στο διαδίκτυο σε δημόσιο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι επισκέπτεστε μόνο ιστότοπους που χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο. Για να ελέγξετε αν βρίσκεστε σε ασφαλή ιστότοπο, ελέγξτε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου. Θα πρέπει να ξεκινά με "https://".







Διατηρήστε τις εφαρμογές σας ενημερωμένες

Βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές σας είναι πάντα ενημερωμένες. Οι ενημερώσεις συχνά διορθώνουν ευπάθειες ασφαλείας που ανακαλύφθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις των εφαρμογών σας.







Αυτά τα τρωτά σημεία μπορούν να αξιοποιηθούν από χάκερ για να εξαπολύσουν επιθέσεις. Εγκαθιστώντας τις ενημερώσεις, κλείνετε αυτά τα πιθανά σημεία πρόσβασης που θα μπορούσαν διαφορετικά να χρησιμοποιήσουν οι χάκερ για να θέσουν σε κίνδυνο τις συσκευές και τα δεδομένα σας.







Για να διασφαλίσετε ότι έχετε πάντα τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των εφαρμογών σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των ρυθμίσεων του iPhone στην ενότητα "App Store" ή στις ρυθμίσεις του Google Play Store σε Android.

Απενεργοποιήστε εντελώς το WiFi του τηλεφώνου σας όταν φεύγετε από το σπίτι.

Η καλύτερη λύση παραμένει η απλούστερη: απενεργοποιήστε το Wi-Fi του τηλεφώνου σας και αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης του κινητού σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μια ασφαλή σύνδεση αποκλειστικά για τη χρήση σας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίσετε ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβαση

