Φωτογραφία για Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών
Την περασμένη Κυριακή στην πλατεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξάνδρειας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών και ιδιαίτερα των σταθμαρχών Παρίση Μ. Παρίση και Ρένου Ι. Παρασκάκη. Στον συγκεκριμένο χώρο στις 25/05/2024 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια των Προτομών των δύο αυτών Μακεδονομάχων.Την εκδήλωση οργάνωσε ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός sidirodromikanea
