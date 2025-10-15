2025-10-15 09:59:24
Σαρωτική ήταν η πρωτιά της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» στη μάχη της πρωινής ενημέρωσης. Η εκπομπή του MEGA βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας 27,5% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο έφτασε έως και το εντυπωσιακό 38,7%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» του Alpha με 15,4%, διατηρώντας σταθερά την απήχησή του στο κοινό. Τρίτη στη σειρά βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, που σημείωσε 11,8%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 κατέγραψε 8,3%, συμπληρώνοντας την τετράδα των πρωινών ενημερωτικών προγραμμάτων.

Η «Κοινωνία Ώρα Mega» συνεχίζει να κυριαρχεί στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού και εδραιώνοντας τη θέση της ως η πιο δημοφιλής εκπομπή στις πρώτες ώρες της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
