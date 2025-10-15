2025-10-15 10:56:03
Φωτογραφία για Μάχη» με εξώδικα: Σήμερα οι αποφάσεις για Ρέβη - Κουρδή - Η διαφωνία για τα δύο συμβόλαια και η αποζημίωση-κλειδί...
Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, αποκάλυψε καινούριες εξελίξεις σχετικά με τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με το κανάλι ΣΚΑΪ.

«Σήμερα λήγει το εξώδικο – τελεσίγραφο του ΣΚΑΪ προς τους δύο συνάδελφους, άρα σήμερα μπορεί να έχουμε και την απόλυσή τους. Χτες το απόγευμα, οι δύο συνάδελφοι έστειλαν νέο εξώδικο προς τον ΣΚΑΪ».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Τα χαρτιά που έχουν υπογράψει είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που ισχύει μέχρι το καλοκαίρι και μία σύμβαση αορίστου χρόνου που ισχύει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Ο ΣΚΑΪ θεωρεί ότι έληξε το ιδιωτικό συμφωνητικό και η άλλη πλευρά λέει ότι αυτά τα δύο έγγραφα είναι αλληλένδετα, γιατί στο ορισμένου χρόνου λέει ότι θα παρουσιάζουν την ταξιδιωτική εκπομπή, άρα θεωρούν ότι είναι ένα έγγραφο».

«Ο κύριος Κουρδής πήρε μαζί του με την μεταγραφή του από τον Alpha μια προϋπηρεσία 30 ετών για την οποία πρέπει να αποζημιωθεί».

Πηγή: tvnea.com
Ανακατατάξεις και μικρές αποστάσεις στο prime time – Ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA και με AI...
