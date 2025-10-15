2025-10-15 10:56:03
Φωτογραφία για Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA και με AI...
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει δυναμικά στο MEGA την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, και υπόσχεται ακόμη περισσότερη σάτιρα μέσα από το ανανεωμένο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Το «Τσαντίρι» κάνει πρεμιέρα για δεύτερη σεζόν στο νέο πρόγραμμα του σταθμού και υπόσχεται να προσφέρει ανάσα διασκέδασης στους πολίτες και να αναδείξει την τέταρτη διάσταση της επικαιρότητας: τη σατιρική, εκείνη που αποφορτίζει και ταυτόχρονα προβληματίζει.

Στο πλευρό του αγαπημένου δημιουργού πάνω στη σκηνή θα βρίσκονται και φέτος καλλιτέχνες στους οποίους εμπιστεύεται διαχρονικά τα κείμενά του και μαζί δίνουν παλμό και ζωντάνια στην εκπομπή του MEGA.

Δίπλα στη δική του νοημοσύνη, προστίθεται για μια ακόμη σεζόν η τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας ένα ξεχωριστό μείγμα αληθοφάνειας και σάτιρας στον τηλεθεατή. Ένα AI εργαλείο που επιτρέπει στον Λάκη Λαζόπουλο να φορέσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.

Παράλληλα, το «Τσαντίρι» θα συνεχίσει να δίνει βήμα σε πρόσωπα που αποτελούν, όπως λέει ο ίδιος, «κοινωνικές σημαδούρες» της εποχής: ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν και κομίζουν ελπίδα για το παρόν και το μέλλον.

Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, αποκλειστικά στο MEGA.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μάχη» με εξώδικα: Σήμερα οι αποφάσεις για Ρέβη - Κουρδή - Η διαφωνία για τα δύο συμβόλαια και η αποζημίωση-κλειδί...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη» με εξώδικα: Σήμερα οι αποφάσεις για Ρέβη - Κουρδή - Η διαφωνία για τα δύο συμβόλαια και η αποζημίωση-κλειδί...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Μια Νύχτα Μόνο: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
Μια Νύχτα Μόνο: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακατατάξεις και μικρές αποστάσεις στο prime time – Ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
Ανακατατάξεις και μικρές αποστάσεις στο prime time – Ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
Ανακατατάξεις στα πρωινά: Πρώτη η Φαίη Σκορδά με το Buongiorno
Ανακατατάξεις στα πρωινά: Πρώτη η Φαίη Σκορδά με το Buongiorno
«Πρωτιά για το Live News – Πώς κινήθηκαν οι απογευματινές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια»
«Πρωτιά για το Live News – Πώς κινήθηκαν οι απογευματινές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια»