Μετά από πολλά χρόνια απουσίας, ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα game shows της ελληνικής τηλεόρασης, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος», επιστρέφει στους δέκτες μας, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Open.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το κανάλι της Παιανίας εξασφάλισε τα δικαιώματα του τηλεπαιχνιδιού από το BBC, με το deal να έχει «κλειδώσει».

Την παραγωγή του project αναλαμβάνει ο Νίκος Κοκλώνης και η εταιρεία του Barking Well.

Η μεγάλη επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου

Το μεγάλο ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στο πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση. Η Μαρία Μπακοδήμου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει τον ρόλο, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην τηλεόραση μετά από ενός έτους απουσία.

Η παρουσιάστρια θα γίνει η τρίτη «οικοδέσποινα» του θρυλικού φορμάτ στην Ελλάδα, μετά την Ελένη Ακρίτα και τον Τάσο Τρύφωνος.

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» αναμένεται να ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα του Open, στη ζώνη των 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Πηγή: tvnea.com