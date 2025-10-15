2025-10-15 09:59:24
Φωτογραφία για Ανακατατάξεις και μικρές αποστάσεις στο prime time – Ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η μάχη της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό το βράδυ της Τρίτης, καθώς οι αποστάσεις ανάμεσα στις σειρές του prime time ήταν εξαιρετικά μικρές και σημειώθηκαν αρκετές ανακατατάξεις στην κορυφή του πίνακα.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας» με 14,6%, διατηρώντας οριακό προβάδισμα από το «Hotel Elvira», το οποίο σημείωσε 13,1%. Το «Grand Hotel» ακολούθησε με 11,4%, ενώ η «Φάρμα» παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα με 8,5%.

Το «The Wall» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 7,1%, ενώ η «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε χαμηλά με 2%.

Στο επόμενο slot, το «Πόρτο Λεόνε» διατήρησε την πρώτη  θέση με 13,2%, όμως πολύ κοντά του βρέθηκαν οι «Σέρρες» που σημείωσαν 12,5%, δείχνοντας πως το κοινό μοιράζεται ανάμεσα στις δύο σειρές. Ακολούθησε η «Γη της Ελιάς» με 9,1%, το «Παιδί» στην ΕΡΤ1 με 2,3%, ενώ η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» περιορίστηκε στο 1,7%.

Στη late night ζώνη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» κράτησαν γερά το ενδιαφέρον του κοινού, σημειώνοντας 12,1%, επίδοση που τον διατήρησε σταθερά στις πρώτες επιλογές της μεταμεσονύκτιας τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
